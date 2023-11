Stando al libro scandalo Endgame, il Principe William avrebbe ignorato i messaggi di suo fratello Harry quando la Regina è scomparsa.

Un anno fa la famiglia Reale è stata scossa dalla dolorosa ed improvvisa scomparsa della Regina Elisabetta ma, a quanto pare, il tragico lutto non sarebbe bastato a riparare le cose tra il Principe William e suo fratello Harry, i rapporti sarebbero ancora tesi.

Stando a quanto riportato dal libro Endgame, il più giovane dei due fratelli avrebbe provato a contattare il futuro erede al trono nelle ore immediatamente precedenti alla scomparsa dell’anziana Sovrana, ma suo fratello non gli avrebbe risposto.

Principe William Principe Harry

Principe William: il retroscena su Harry e la morte della Regina

Stando al libro del giornalista Omid Scobie, Endgame, i rapporti tra William e Harry sarebbero alquanto tesi anche per via di quanto accaduto nel giorno della scomparsa della Regina Elisabetta, quando Harry avrebbe provato a fare di tutto pur di tornare a Londra per vedere sua nonna in vita ancora una volta.

Suo fratello William – stando a quanto riporta l’insider – avrebbe ignorato del tutto i suoi messaggi e, a seguire, avrebbe utilizzato un jet privato (con il principe Edoardo e con la moglie Sophie) per raggiungere Balmoral, mentre Harry sarebbe stato costretto a prender un volo privato costato 30mila dollari. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Che i rapporti tra i due fratelli non fossero dei migliori è cosa nota, e lo stesso Harry ha parlato delle sue liti con Carlo e William nella discussa docuserie su Netflix incentrata su di lui e sulla moglie Meghan.