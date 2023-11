Attraverso i social Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, ha lasciato i fan a bocca aperta con una foto del suo passato.

Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia Rodriguez, ha conquistato i fan dei social con una foto risalente al 1978, anno in cui lei aveva appena 15 anni. Nella foto la si vede sfoggiare un bikini su una spiaggia, e nella didascalia all’immagine lei ha scritto: “Il baule dei ricordi! 1978… 15 anni”.

In tanti hanno sottolineato di trovarla identica a sua figlia Belen Rodriguez, e c’è anche chi le ha scritto: “Avrebbe potuto fare la modella…vabbè ci ha pensato Belen”, e ancora: “Belen è proprio la tua fotocopia!”. Sui social in tanti hanno fatto lodato la bellezza di mamma Veronica, e sua figlia Belen ha commentato la foto scrivendo: “Dio mio! Buon sangue…”.

Veronica Cozzani: la foto del passato

Belen Rodriguez non ha mai fatto segreto di aver ereditato la sua straordinaria bellezza da parte di sua madre, Veronica Cozzani, che però a differenza sua non ha mai cercato di sfondare nel mondo della moda (e anzi, è sempre stata piuttosto riservata).

“Mia madre era una bomba proprio come Belen, si giravano tutti a guardarla”, ha confessato a Verissimo Cecilia Rodriguez parlando della bellezza della mamma, e che lei e sua sorella maggiore hanno senza dubbio ereditato. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla madre della showgirl, e non vedono l’ora di vedere altre foto del suo passato.