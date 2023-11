Dopo il suo ritiro dal GF, Giampiero Mughini ha confessato di essere stato rimproverato durante la sua permanenza all’interno della Casa.

Appena un mese dopo il suo ingresso al GF, Giampiero Mughini ha deciso di ritirarsi dal reality show. In un’intervista a Chi lo scrittore ha confessato per la prima volta che, durante la sua permanenza al programma, sarebbe stato rimproverato per alcuni dei suoi racconti. “Se ho avuto problemi? Confesso che a volte sono stato rimproverato dal Grande Fratello per aver usato toni forti nei miei racconti di vita”, ha svelato, e ancora:

“La parola usata per Angelica? Quando utilizzo quel termine lo faccio con le mie migliori amiche. Per me indica una donna dominatrice della propria sfrontatezza, provocante, attraente. Ho visto che il pubblico lo ha capito, mentre lì dentro no: Angelica, alla quale lo avevo detto amichevolmente, se n’è adontata”.

Giampiero Mughini

Giampiero Mughini: il rimprovero al Grande Fratello

Giampiero Mughini ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione allo show condotto da Signorini che, a quanto pare, si sarebbe rivelata per lui completamente positiva. Lo scrittore e volto tv ha confessato a Chi quali sarebbero stati i rimproveri da lui ricevuti durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, e a seguire ha ammesso:

“Mi sono trovato bene con un gruzzolo di ragazzi perbene che hanno adottato questo bisnonno bizzarro e lo hanno trattato con i guanti bianchi. Un ragazzo come Paolo, di professione macellaio, vale tanto oro quanto pesa. Per me era interessante stare con loro perché, in linea generale nella vita, quando ho un rapporto con una persona, al 95% ascolto e l’altro 5% racconto”.

Mughini ha deciso di ritirarsi dallo show per completare il suo ultimo libro, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla questione.