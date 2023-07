Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio per la prima volta sul tema della maternità e sulla sua ricerca di un figlio.

Al settimanale Chi Cecilia Rodriguez si è raccontata senza filtri e non ha fatto segreto di desiderare ardentemente un figlio insieme al suo compagno, Ignazio Moser. La sorella minore di Belen non ha nascosto che però la strada per diventare madre si sarebbe rivelata più complessa del previsto.

“Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando“, ha affermato la modella.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez: le difficoltà nel cercare una gravidanza

Da anni circolano voci in merito a una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez ma finora la sorella di Belen è sempre stata costretta a smentire la questione. Stavolta, in una sua intervista a Chi, Cecilia ha ammesso che lei e Ignazio starebbero provando non senza difficoltà ad avere un bambino e a seguire ha anche risposto scherzosamente a coloro che hanno insinuato che avesse un “pancino sospetto”. “Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti” ha detto.

Un anno fa Ignazio le ha fatto la fatidica proposta di nozze, ma al momento lui e Chechu non hanno rivelato quando finalmente diventeranno marito e moglie.