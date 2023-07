Tommaso Zorzi ha commentato quanto affermato dal leader della Lega Matteo Salvini dopo il violento nubifragio che ha colpito Milano.

Nelle scorse ore una violenta tempesta ha colpito il nord Italia e la zona del Milanese dove in tanti – anche tra i vip – hanno riportato danni e disagi. Matteo Salvini ha scritto un post per ringraziare i soccorritori che hanno cercato di far fronte ai danni causati dal “maltempo” e il suo post è stato commentato dall’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi, che ha puntualizzato:

“Danni del maltempo??? ma f**a svegliati”, e ancora: “Si chiama crisi climatica, non maltempo! Svegliatevi! (…) Sarà ora di occuparsi seriamente dell’emergenza climatica?”.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini

Tommaso Zorzi ha strigliato il leader della Lega Matteo Salvini a causa di quanto da lui affermato sul maltempo nella zona di Milano.

Lo stesso Zorzi nelle ore precedenti aveva raccontato via social i disagi da lui vissuti a causa della situazione che ha colpito la zona di Milano, e a lui si erano aggiunti anche altri personaggi vip (come la giornalista Selvaggia Lucarelli e Francesco Facchinetti). Al momento Matteo Salvini non ha replicato alle parole dell’influencer, e in tanti si chiedono se lo farà.