L’improvvisa tempesta che si è abbattuta a Milano in queste ore ha provocato disagi anche ai vip, che hanno raccontato la vicenda via social.

Il clima instabile delle ultime ore ha fatto sì che una vera e propria tempesta si scatenasse su Milano dove anche alcuni vip sono stati colpiti dal maltempo. Tra questi vi sono stati anche l’influencer Tommaso Zorzi e la giornalista Selvaggia Lucarelli, che hanno raccontato le loro versioni in merito all’accaduto attraverso i social.

Selvaggia Lucarelli

Milano: la tempesta e le reazioni dei vip

La terribile tempesta che si è abbattuta su Milano nelle ultime ore ha colto impreparati anche moltissimi personaggi vip e tra questi vi è stato anche Tommaso Zorzi che, uscito dalla palestra, si è visto costretto a chiamare un Uber. “Situation: sono andato ad allenarmi in palestra. Appena uscito, monsone tropicale. Mi è toccato lasciare lì il motorino. Sono tornato a casa in Uber”, ha dichiarato l’ex vincitore del GF Vip, e ancora: “Ho aspettato che spiovesse e ora devo andare a riprendere il motorino e tornare a casa. Una rottura di c***o stellare”.

A lui si è aggiunta Selvaggia Lucarelli, che ha mostrato i danni provocati dal temporale al suo terrazz. Francesco Facchinetti ha mostrato invece un grosso chicco di grandine caduto nella sua zona e ha affermato: “Se ti cade in testa una roba del genere ti fa male veramente”.