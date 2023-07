Nikita Pelizon ha scagliato quella che sembra essere una frecciatina in piena regola contro Matteo Diamante.

Attraverso i social la vincitrice del GF Vip Nikita Pelizon ha confessato di aver dovuto rinunciare a prendere parte ad alcune serate e, attraverso le sue stories, ha lasciato intendere che non sarebbe “persona gradita” per Matteo Diamante. Al momento lui non ha replicato alla questione, mentre Nikita ha tuonato:

“Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da “Diamante” ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito insieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al mio posto ci sarà un’altra ragazza”.

Nikita Pelizon

Nikita Pelizon: la frecciatina a Matteo Diamante

Cosa succede tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? In queste ore l’ex vincitrice del GF Vip ha scagliato alcune frecciatine contro il vocalist e organizzatore d’eventi, che al momento non ha replicato. I fan di Nikita attraverso i social hanno espresso il loro rammarico per quanto affermato dall’influencer e in tanti, sui social, si chiedono se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi. Matteo Diamante replicherà alle parole dell’influencer ed ex vincitrice del GF Vip?