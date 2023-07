L’attrice America Ferrera ha generato scalpore confessando che il suo “piacere proibito” sarebbe quello di non lavarsi per alcuni giorni.

America Ferrera è tornata a far parlare di sé partecipando a un quiz di Vanity Fair Us dove ha svelato di avere un piacere proibito piuttosto particolare. “No, non riguarda né cibo, né massaggi. E neppure fantasie su altre potenziali vite”, ha dichiarato, e ancora: “So già che mi pentirò di averlo detto: il mio guilty pleasure è non farmi la doccia per qualche giorno”.

America Ferrera

America Ferrera: il piacere proibito

L’attrice americana America Ferrera ha fatto discutere il pubblico della rete svelando che il suo piacere proibito sia quello di non lavarsi. Come lei anche altri personaggi vip in passato hanno confessato la stessa cosa, e ovviamente le loro dichiarazioni non hanno mancato di far discutere e storcere il naso al pubblico della rete. L’attrice tornerà a parlare della questione?

America Ferrera è sposata con Ryan Piers Williams, padre dei suoi due figli, Sebastian e Lucia Marisol. La coppia ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo e in tanti sono curiosi di sapere se in futuro i due allargheranno ulteriormente la loro famiglia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e l’attrice sembra essere felice per quello che ha.