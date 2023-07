Charlotte Gainsbourg e sua sorella Lou Doillon sono intervenute pubblicamente al funerale della loro madre, Jane Birkin.

Il 16 luglio è scomparsa, nella sua casa di Parigi, la diva iconica Jane Birkin. Le sue due figlie Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon hanno voluto dedicare alcune commoventi parole alla madre scomparsa durante i suoi funerali e l’attrice francese ha detto:

“Ringrazio mio padre per aver amato così tanto mia madre. Ringrazio anche mia madre per averlo amato così tanto. Mi ritrovo orfana”, ha affermato commossa, e ancora: “Vedo tutte le vostre anime che soffrono senza di lei, posso già vedere il vuoto che ci lascia. È mia madre. È nostra madre”.

Charlotte Gainsbourg

Charlotte Gainsbourg al funerale di Jane Birkin

Tra la commozione generale, Charlotte Gainsourg e sua sorella Lou Doillon hanno pronunciato alcune commoventi parole ai funerali della loro madre Jane Birkin, scomparsa nei giorni scorsi nella sua casa parigina.

Charlotte ha ricordato alcune delle celebri parole d’amore che suo padre Serge aveva dedicato alla madre nel suo brano Jane B. Mentre sua sorella Lou (le due avevano anche un’altra sorella, Kate, morta suicida 10 anni fa) ha affermato: “Mamma, grazie per tutte queste avventure, grazie per non essere stata ordinaria, ragionevole o docile”.