Aida Nizar ha fatto un appello a Pier Silvio Berlusconi attraverso i social e ha finito per commettere una terribile gaffe.

L’ex volto del GF Vip Aida Nizar è da tempo lontano dalla tv e, nelle ultime ore, lei stessa ha fatto un appello all’ad dell’emittente, Pier Silvio Berlusconi, chiedendole di essere inserita in qualche programma. Peccato che, durante il suo appello, Aida si sia più volte rivolta a Pier Silvio Berlusconi chiamandolo semplicemente “Silvio” (ossia come l’ex premier e padre scomparso dell’imprenditore).

“Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico. Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti! Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. (…) Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio. Questa grande donna è pronta per bucare nuovamente lo schermo della televisione”, ha affermato Aida.

Pier Silvio Berlusconi

Aida Nizar: l’appello a Pier Silvio Berlusconi

Aida Nizar ha fatto un surreale appello a Pier Silvio Berlusconi attraverso i social e, sostanzialmente, gli ha chiesto di poter tornare quanto prima in un programma tv. Nonostante la gaffe commessa da Aida, l’ad Mediaset darà ascolto alle sue richieste? Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.