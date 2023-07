Si racconta Michelle Hunziker parlando con Diletta Leotta riguardo la sua esperienza da madre. Le parole inedite.

Ospite del podcast ‘Mamma Dilettante’ di Diletta Leotta, Michelle Hunziker ha avuto modo di condividere con il volto DAZN la sua esperienza da madre. La svizzera, che ha avuto Aurora, ma anche Sole e Celeste, non ha nascosto alcuni dettagli ancora inediti relativi alla prima gravidanza, quella appunto portata a termine con l’arrivo della figlia di Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker intervistata da Diletta Leotta

Michelle Hunziker

“Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale – ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni – Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”, ha ammesso la bella Michelle facendo riferimento alla prima gravidanza, quella con cui ha poi dato alla luce Aurora.

E su come ha cresciuto la primogenita: “Ero ancora una bimba, non avevo esperienza di vita, allora mi aggrappavo alle regole. Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina, mi hanno tirato su come un soldatino, mi sono aggrappata a quella cosa lì. Aurora mi dice sempre ‘Mamma era un generale’. Non le facevo passare niente, ma allo stesso tempo giocavo tantissimo. C’era proprio la parte ludica e di instancabilità, a 19 anni sei un grillo… Anzi era più stanca Auri di me. Io la svegliavo tutte le mattine alle 6:30/7:00, anche di domenica, perchè dovevo fare un miliardo di cose. Poi viaggiavamo sempre!”. Tra le altre cose la Hunziker ha raccontato di aver vissuto davvero molte cose insieme alla sua primogenita.

Sul lavoro durante la gravidanza e post parto: “Ogni mamma ha la sua storia, in tutto. Non si può giudicare. Io sono stata criticata tantissimo perché dopo 4-5 giorni ero già in pista. Ho partorito durante Striscia sia Sole che Celeste: è venuto a sostituirmi il Gabibbo due giorni e poi sono tornata là. Poi ho anche precisato che non andavo a lavorare alle 6 del mattino e tornavo alle 6 di sera… Non era un lavoro in cui fai troppa fatica […]”.

Di seguito anche un post Instagram di Diletta con la sua ospite: