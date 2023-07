Lo show di Roberto Saviano Insider – Faccia a faccia con il crimine, che avrebbe dovuto essere trasmesso a novembre, è stato cancellato.

La Rai ha cancellato dai propri palinsesti la messa in onda del programma Insider – Faccia a faccia con il crimine, condotto da Roberto Saviano. Dietro alla cancellazione del programma vi sarebbe come motivazione “l’ncompatibilità con il Codice etico del servizio pubblico” da parte dello scrittore, che in passato è stato querelato da Matteo Salvini per averlo definito “ministro della malavita” per la vicenda che vide protagonista la comandante Carola Racket.

La Lega definì lo scrittore “incompatibile con la tv pubblica” e Forza Italia presentò un’interrogazione parlamentare.

Ufficialmente il programma di Roberto Saviano (che avrebbe dovuto essere trasmesso dal prossimo novembre) sarebbe stato cancellato per una “scelta aziendale e non politica” (ha fatto sapere l’ad Rai Roberto Sergio).

Dietro alle motivazioni vi sarebbero però le parole dette dallo scrittore in relazione alla vicenda che vide protagonista la comandante Carola Rackete e il leader della Lega Matteo Salvini, da lui definito “ministro della malavita”. La decisione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore e Saviano non ha ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda.