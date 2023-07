Gerry Scotti è stato paparazzato con la sua compagna, Gabriella Perino, mentre si godeva il relax su una spiaggia naturista di Formentera.

Gerry Scotti è stato paparazzato completamente vestito su una spiaggia di Formentera dove, invece, erano presenti molti ospiti senza veli. Nelle foto pubblicate da Oggi si vede il celebre conduttore mentre scherza e conversa con la sua storica compagna Gabriella Perino, con cui ha trovato la serenità dopo il suo addio all’ex moglie Patrizia Grosso.

L’ultimo anno è stato particolarmente gioioso per Gerry Scotti: il celebre volto tv infatti è diventato nonno per la seconda volta (suo figlio Edoardo ha infatti avuto un bambino, Pietro) e ha più volte espresso pubblicamente la sua gioia in merito alla questione. “Lo auguro a tutti, cercate di diventare nonni”, ha affermato Scotti, che oggi è più innamorato che mai dei suoi due nipoti (entrambi figli del suo unico figlio).