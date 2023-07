Chiara Ferragni ha replicato contro chi l’ha accusata di scarsa empatia per la situazione degli incendi che hanno colpito la Sicilia.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni si è mostrata a bordo di uno yacht nella zona delle isole Eolie e ha scritto: “A good monday”. In tanti hanno criticato aspramente il suo post affermando che non avesse avuto riguardo verso i siciliani che, in queste ore, si trovano a dover far fronte alla drammatica situazione causata dagli incendi. Chiara Ferragni ha deciso di replicare affermando di essersi recata personalmente a Palermo e di esser disposta a fornire il suo aiuto alle istituzioni.

“Il post di un lunedì piacevole è stato pubblicato la sera prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post (…) Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui, per fare la mia parte”, ha scritto nelle sue stories.

L’influencer si è detta disposta ad aiutare le istituzioni ma ha comunque difeso i suoi post chiedendo di non fare polemiche sterili sotto di essi. Nelle scorse ore anche suo marito Fedez era intervenuto in sua difesa, ma a seguire aveva cancellato il suo post.