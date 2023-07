Una foto dalla Sicilia di Chiara Ferragni ha generato alcune critiche social. Fedez ha deciso di difenderla ma poi ha rimosso tutto…

Piccolo giallo social per Chiara Ferragni e soprattutto per Fedez. Su Twitter, un utente aveva attaccato l’imprenditrice digitale accusandola di farsi le foto al mare in Sicilia mentre la regione non se la passa bene a causa degli incendi e delle vicende di carattere atmosferico. Federico aveva difeso sua moglie rispondendo con un messaggio a tono ma poi ha cancellato tutto…

L’attacco a Chiara Ferragni e la difesa, poi cancellata, di Fedez

Chiara Ferragni – Fedez

Come vi abbiamo raccontato, in questi ultimi giorni la bella Chiara si trova con degli amici alle Isole Eolie e sta vivendo momenti molto belli in catamarano e non solo. Un qualcosa che contrasta con quanto sta vivendo la Sicilia, alle prese con incendi e problematiche dovute al tempo.

Ecco perché con un messaggio su Twitter, l’utente Fran Altomare se l’era presa con lei condividendo una sua foto in costume con tanto di scritta: “La Sicilia va a fuoco. Lei dalla Sicilia: Good Monday. Ok”.

Una frase che non è piaciuta a Fedez che ha deciso di replicare duramente: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quanto l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo Altomare, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica…”.

Un messaggio che, però, è rimasto visibile per poco tempo. Infatti, poco dopo, il rapper ha deciso stranamente di rimuoverlo generato un “giallo” sul perché lo abbia fatto.

Possibile che sia stata proprio la Ferragni a dirglielo per evitare di generare ulteriore polemica e teatrino sui social. Vedremo se ci saranno risposte in tal senso.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha ripreso le parole del rapper poi rimosse: