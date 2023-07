La modella Irina Shayk è stata avvistata mentre era in auto con l’ex giocatore di football Tom Brady. I due sono la nuova coppia dell’estate?

Irina Shayk e Tom Brady sono la nuova coppia dell’estate? I due, secondo PageSix, sarebbero stati visti flirtare a bordo di un’auto a Los Angeles. Per entrambi potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la fine delle loro rispettive unioni storiche (quella tra il giocatore di football e Gisele Bundchen e quella avuta da Irina Shayk e Bradley Cooper). La modella e l’attore si sono separati nel 2019 dopo aver avuto insieme una figlia, mentre Brady e l’ex moglie nel 2022 (dopo aver avuto due figli).

Update: Tom Brady is rumored to be dating Ronaldo and Bradley Cooper's ex, Model Irina Shayk, per @TMZ pic.twitter.com/6EqV8j1VMH — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) July 24, 2023

Irina Shayk e Tom Brady insieme: l’avvistamento

Una nuova liaison in corso per Irina Shayk e Tom Brady? I due sono stati avvistati da TMZ mentre si trovavano insieme in auto, sorridenti, per le vie di Los Angeles. Secondo il settimanale PageSix l’ex moglie di Brady, la supermodella Gisele Bundchen, non sarebbe affatto felice della questione, ma al momento sulla vicenda non vi sono conferme.

Per l’ex giocatore di football potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la sua dolorosa separazione, così come per Irina Shayk. La modella infatti ha vissuto con il massimo riserbo il periodo successivo alla sua rottura da Bradley Cooper e in tanti sono curiosi di sapere se abbia trovato finalmente un nuovo amore.