La famosa showgirl Antonella Elia si è confessata senza filtri tra gioie e dolori ora che sta per compiere 60 anni.

Il 1° novembre Antonella Elia spegnerà 60 candeline e a La Repubblica ha deciso di raccontare gioie e dolori di questi suoi 60 anni, molti dei quali trascorsi in tv. Nell’intervista lei stessa ha ricordato commossa i genitori persi da giovanissima e ha svelato come alcuni volti tv (tra cui il celebre conduttore Corrado) siano stati per lei delle figure paterne.

“Corrado era un essere umano con valori profondi, affettuoso, ci davamo del lei è diventato un punto di riferimento nella mia vita. Non avevo nessuno, mi accompagnava anche dal dottore. Era un papà“, ha ammesso, e ancora: “Io c’ero: stordita, svampita, oca, distratta. Alla fine mi fa gioco, mi trovo bene a fare la scema, sono fuori dal mondo, il mio è “il favoloso mondo di Antonellie”. Corrado mi disse: “Continui a fare la scema che sarà il suo successo”.

Antonella Elia

Antonella Elia: la rivelazione sulla carriera in tv

Antonella Elia ha fatto successo con la sua ironia e la sua leggerezza, ma lei stessa non ha nascosto di aver avuto un lato fortemente drammatico e di esser stata segnata dalla scomparsa dei suoi genitori. “Ho perso mia mamma da piccolissima, papà è morto in un incidente quando avevo quattordici anni, avrebbe voluto che studiassi Giurisprudenza“, ha ammesso la compagna di Pietro Dalle Piane, aggiungendo anche di aver sempre avuto “un’enorme malinconia, una voragine di dolore e solitudine. Sono inadeguata, c’è un mondo che non voglio esternare e magari esce fuori in un’intervista. Odio fare pena“.

Antonella Elia non ha fatto segreto di non aver mai cambiato questo suo modo d’essere e ha recentemente svelato di avere come unico rimpianto il fatto di non aver mai avuto figli.