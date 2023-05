Antonella Elia è scoppiata in lacrime a Oggi è un altro giorno e ha confessato qual è il suo più grande rimpianto.

Antonella Elia è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha parlato di quando, in passato, avrebbe deciso di interrompere una sua gravidanza. Oggi l’ex showgirl non ha figli e questo sarebbe il suo unico rimpianto.

“Adesso rimpiango di averlo fatto, ora che ho la ragione dell’adulto, che ho sviluppato magari una sensibilità superiore. Mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo, e io ora avrei un figlio, che non avrò, che non ho e che purtroppo ho ucciso”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta”.

Antonella Elia

Antonella Elia in lacrime: la confessione sull’aborto

Antonella Elia ha confessato a Serena Bortone il terribile dramma della sua vita: la showgirl avrebbe deciso di non portare avanti una gravidanza in passato e oggi vivrebbe con il grande rammarico di non aver mai avuto figli. L’ex volto del GF Vip si è confessata tra le lacrime al programma tv della Bortone e ha affermato che finora non avrebbe parlato della vicenda per vergogna verso se stessa.

Antonella Elia oggi è legata a Pietro Dalle Piane, l’attore con cui da anni vive un importante legame (e con cui ha vissuto diversi tira e molla).

