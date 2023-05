Francesco Paolantoni e altri vip hanno mantenuto la parola data e hanno fatto le loro “follie” dopo il trionfo del Napoli allo scudetto.

Francesco Paolantoni, Raffaella Fico, Alessandro Siani e molti altri avevano promesso che, in caso di vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, si sarebbero tolti i vestiti in pubblico o avrebbero compiuto altri gesti eclatanti (poi raccontati doviziosamente in un servizio delle Iene). Paolantoni ad esempio ha passeggiato senza veli sul lungomare di Napoli (usando solamente una pentola a coprire le parti intime) e a seguire ha ironizzato via social alle relative polemiche sulla vicenda affermando: “Un uomo col sedere da fuori e brutto! Fosse state Brad Pitt o una bella donna tanto quanto…Ma poi dove credeva di stare? In una città ironica?”.

Scudetto Napoli: le follie dei vip

Francesco Paolantoni è stato di parola e, dopo la vittoria del Napoli, ha effettivamente passeggiato sul lungomare di Napoli completamente senza veli (e ha scatenato una vera e propria bufera sui social). Alessandro Siani (che aveva promesso di mangiare un chilo di polenta) ha mantenuto la parola data alle Iene e, non senza una certa nausea, ha portato a termine “la sua missione”.

Anche Raffaella Fico (che aveva promesso a Le Iene di fare un bagno senza veli nel mare) è stata di parola e, con un bikini striminzito, si è tuffata nelle acque di Posillipo per la gioia dei fan.

Riproduzione riservata © 2023 - DG