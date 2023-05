Matteo Viviani ha realizzato un servizio a Le Iene sul caro affitti a Milano e, tra gli intervistati, vi è stata anche Caterina Caselli.

In un servizio mandato in onda da Le Iene sembra che Matteo Viviani non abbia riconosciuto la celebre cantate Caterina Caselli a cui, come a qualsiasi altra comune intervistata, ha chiesto cosa ne pensasse della situazione dei costosi affitti Milanesi e del progetto Prendi in casa, argomento centrale del suo servizio. Nonostante la Caselli abbia risposto alle sue domande l’inviato non l’ha presentata al pubblico per nome né ha dato prova di averla effettivamente riconosciuta. A seguire sulla questione si è espressa la conduttrice Belen Rodriguez.

Caterina Caselli non riconosciuta a Le Iene: la gaffe

Belen Rodriguez ha precisato, dopo il servizio di Matteo Viviani, che Caterina Caselli non sarebbe stata menzionata in quanto tale perché sarebbe stata intervistata come persona comune in relazione alla situazione dei costosi affitti a Milano ma, stando a quanto trapelato dai social, per molti Viviani avrebbe commesso una vera e propria gaffe, dando prova di non averla affatto riconosciuta. Sulla vicenda trapeleranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più.

