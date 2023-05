All’Isola dei Famosi sembra che si sia creata qualche tensione tra Fiore Argento e l’ex suora di The Voice of Italy Cristina Scuccia.

All’Isola dei Famosi sono state sciolte le tribù degli Accoppiados e la vicenda è stata commentata da Fiore Argento e Pamela Camassa. A sorpresa la figlia di Dario Argento ha scagliato una frecciatina infuocata contro l’ex suora Cristina Scuccia con cui, a quanto pare, non correrebbe buon sangue.

“Adesso tutte circondano Helena e mi hanno messo da parte”, ha affermato la sorella di Asia Argento, e ancora: “Cristina Scuccia ha voluto salvare Helena, nonostante le liti e ha messo in pericolo me. Mi ha fatto capire che in queste tre settimane, pensavo di aver costruito un rapporto con Cristina, ma era fittizio perché se c’è qualcuno da buttare nel fuoco getta me”.

Fiore Argento contro Cristina Scuccia

All’Isola dei Famosi stanno iniziando a sorgere le prime tensioni tra i naufraghi del reality show e in tanti si chiedono se quella tra Fiore Argento e Cristina Scuccia prima o poi esploderà. Nelle scorse ore Ilary Blasi ha comunicato ai naufraghi la decisione di sciogliere le coppie presenti all’interno del reality show e Alessandro Cecchi Paone non ha preso affatto bene la questione. Il conduttore si è scagliato in diretta contro la conduttrice e la produzione del programma ed è arrivato a fare riferimento ai suoi legali. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

