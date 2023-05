Alessandro Cecchi Paone è andato su tutte le furie all’Isola dei Famosi e si è scagliato contro Ilary Blasi e la produzione del programma tv.

La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di dividere le coppie in gara all’interno del reality show e Alessandro Cecchi Paone, che non è nuovo agli scatti d’ira (in molti ricordano la sua lite con l’ex conduttrice del programma, Simona Ventura, durante la sua prima partecipazione all’Isola dei Famosi), ha minacciato di intraprendere addirittura azioni legali nel caso in cui fosse stato diviso dal suo fidanzato, Simone Antolini.

“Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato, l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo”, ha tuonato il volto tv.

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Alessandro Cecchi Paone: ira all’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone è andato su tutte le furie all’Isola dei Famosi quando gli è stato comunicato lo “scioglimento” delle coppie, compresa quella da lui formata insieme al fidanzato Simone. Il conduttore ha fatto sapere che lascerà il programma solo in compagnia del suo fidanzato e a seguire ha tuonato contro Ilary Blasi e la produzione tv.

“Alessandro, prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta. Facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo”, ha dichiarato la conduttrice provando a placare l’ira del concorrente che, per tutta risposta, ha tuonato: “Non ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto. Nel contratto c’è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Riproduzione riservata © 2023 - DG