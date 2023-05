All’Isola dei Famosi, attimi di gelo per alcune parole di Nathaly Caldonazzo a proposito dei suoi atteggiamenti verso Cecchi Paone…

Una rivalità e una antipatia nata fin da subito all’Isola dei Famosi è quella tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone. La donna, in tal senso, è stata punzecchiata nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 sui suoi comportamenti troppo eccessivi verso l’uomo ma si è “difesa” chiamando in causa gli autori del programma…

Nathaly Caldonazzo chiama in causa gli autori dell’Isola dei Famosi

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo ha nuovamente attaccato Alessandro Cecchi Paone, definendolo la persona peggiore che abbia mai incontrato e dicendo di non volerlo più vedere al di fuori del reality. In occasione di un confronto organizzato dalla produzione, Vladimir Luxuria ha avuto modo di parlare con la donna chiedendo il perché di certe sue parole forti.

Dal canto suo la donna ha replicato chiamando in causa gli autori del programma. “Lui è cattivo e senza anima, il suo odio è ingiustificato. Ha detto che voglio farlo separare, ma che me ne frega. Poi non sa nemmeno chi sono e dice che sono infelice in amore”.

“Perché faccio così e dico certe cose? Me l’hanno detto gli auturi”, e poi spiegando: “Quando vai a fare i confessionali gli autoni mi fanno le domande, mai avrei voluto parlare di loro, ma se loro me lo chiedono io rispondo per educazione, per me stare sola è stata il paradiso”.

