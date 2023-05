Alcune stories Instagram per sfogare un po’ della sua sorpresa per un “ritorno” non gradito. Aurora Ramazzotti parla sui social.

Tornata super attiva sui social dopo i primi momenti da neo mamma, Aurora Ramazzotti ha voluto affrontare un tema a lei piuttosto caro relativo all’acne. La giovane showgirl, infatti, ha svelato che i brufoli “sono tornati all’attacco”. Col suo solito stile autoironico, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha affrontato questo argomento in modo molto onesto.

Aurora Ramazzotti e l’acne post parto

Aurora Ramazzotti

“Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, un po’ secca sulle guance, ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all’attacco”. Ha esordito in questo modo Aurora Ramazzotti con una prima storia su Instagram tornando a parlare di un problema di cui, evidentemente, soffre da tempo ma che per i mesi della dolce attesa non si era presentato.

“Quindi quando dicevano ‘vedrai appena fai un figlio vanno via’ intendevano che bisogna rimanere gravide in eterno? La pelle cambia come cambiamo noi, it’s ok”.

“Se sei donna e hai avuto l’acne quella frase l’hai sentita di sicuro. Io l’ho sentita almeno un migliaio di volte e anche se conosco abbastanza bene la pelle da sapere che non c’è un manuale da seguire ma c’è solo la tua strada unica… Comunque dentro di me un po’ mi domandavo: ‘Chissà se sarà vero'”.

Il ragionamento della showgirl poi prosegue: “Perché le parole hanno un impatto su di noi. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che dicono cosa devi fare. La tua strada è tua e di nessun altro”, ha concluso con un bel messaggio diretto ai suoi fan ma in generale un consiglio di vita per tutti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giovane showgirl:

Riproduzione riservata © 2023 - DG