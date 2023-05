Il lieto annuncio di Elisa D’Ospina e del compagno Stefano Macchi che sui social hanno comunicato di essere diventati genitori.

Fiocco azzurro per Elisa D’Ospina e Stefano Macchi che sono diventati genitori. In queste ore la coppia ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio. Sui social la primissima foto dall’ospedale con tanto di nome scelto per il piccolo.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono diventati genitori: l’annuncio

Elisa D’Ospina

Direttamente dalla Casa di Cura Santa Famiglia, ecco l’annuncio di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi che si sono mostrati raggianti in compagnia del loro primo figlio. La coppia aveva annunciato la dolce attesa mesi fa e oggi ha comunicato l’arrivo del piccolo Niccolò.

Questo il nome scelto per il bambino anche se, per la verità, la scelta dovrebbe essere doppia con un secondo nome, Luciano. “Da quando lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già. Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”, aveva detto Macchi in un’intervista a Oggi.

Nella didasclia della foto anche un bellissimo messaggio: “Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”.

Tantissimi i commenti che sono arrivati fin da subito per la famiglia con molti amici e colleghi che hanno voluto mostrar loro grande affetto. Presenti anche molti vip come Simona Ventura, Serena Rossi, Manila Nazzaro, Caterina Balivo, Georgette Polizzi, Elisabetta Gregoraci, Rudy Zerbi, Pago, Raimondo Todaro, Ermal Meta e Carolyn Smith. Siamo sicuri che nel giro di poco tempo saranno molti altri a complimentarsi con i freschi genitori.

Di seguito il post Instagram con l’annuncio della coppia con tanto di foto. Nei commenti, come detto, si possono leggere tutte le parole d’affetto ricevute:

