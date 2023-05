Dopo aver intrapreso la nuova carriera di cantante, Edoardo Donnamaria ha voluto replicare agli haters e lo ha fatto in modo molto diretto.

Edoardo Donnamaria sta continuano la sua nuova carriera da cantante. Dopo aver fatto uscire un bel pezzo dedicato alla sua dolce metà, Antonella Fiordelisi, ed essersi esibito per la prima volta davanti ad un pubblico di fan, il volto di Forum ha voluto non solo replicare a tono agli haters ma anche annunciare di preparare nuovi brani per il futuro…

Edoardo Donnamaria risponde agli haters

Edoardo Donnamaria

Prima di mostrarsi in studio di registrazione per nuovi pezzi futuri, Donnamaria ha voluto rispondere ad alcune critiche ricevute sui social dopo la sua esibizione pubblica che ha visto coinvolte centinaia di persone che hanno dato vita ad una sorta di flash mob.

“A parte che mi fate davvero ridere. Dite trash, sfigato, che cog****e. Vabbe che al 90% erano commenti positivi però l’occhio mi è caduto su questi. Ma vi rendete conto del senso di tutto questo. Stavamo cantando e ballando ed eravamo felici. Voi (haters ndr) con questi messaggi dimostrate quanto le vostre vite siano tristi e infelici”. Poi nella didascalia della storia: “Fateve na risata che è gratis”.

Andando avanti poi nelle sue stories, come anticipato, ecco nuovi progetti canori in arrivo: “Dopo aver cantato dal vivo per la prima volta in vita mia, sono andato in studio a scrivere e cantare ancora. Avete contribuito ad alimentare una passione che era un po in stand-by ultimamente. Questa è la cosa più bella, la passione! A breve nelle vostre casse”.

Insomma, i progetti musicali sembrano ormai essere la prima attività dell’ex GF. Staremo a vedere quali saranno i risultati.

Di seguito anche il post Instagram con un riassunto della sua esibizione live sotto al quale l’ex gieffino ha ricevuto svariate critiche:

