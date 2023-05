Nuovi rumors sulla situazione sentimentale tra Sangiovanni e Giulia Stabile, ex concorrenti di Amici. La loro storia sarebbe in bilico.

Si stanno nuovamente moltiplicando i rumors su Sangiovanni e Giulia Stabile. I due ragazzi, ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, sono da tempo una delle coppie più amate dello spettacolo, specialmente dai giovani. Eppure, qualcosa non sembra andare tra i due. Nuove indiscrezioni vorrebbero la loro relazione ad un punto critico.

Sangiovanni e Giulia Stabile sarebbero “in forte crisi”

Nel corso degli ultimi mesi sono uscite più volte delle indiscrezioni sul rapporto tra Sangiovanni e la ballerina ed era stata proprio quest’ultima a chiedere, via social, di smetterla di dire certe cose che facevano solo male.

Ora, il nuovo rumor arriva da Alessandro Rosica, ovvero l’Investigatore Social. L’esperto, sempre molto attendibile, ha scritto sulla sua pagina Instagram in un post: “Sangiovanni e Giulia Stabile. Una delle coppie più belle e dolci del panorama televisivo sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali. Fonte Alessandro Rosica. Cosa ne pensate? Vi piacciono?”.

Insomma, sebbene non ci siano ancora conferme o smentite ufficiali da parte dei due ragazzi, pare proprio che dal semplice rumors del passato le cose stiano diventando più concrete.

Di seguito anche il post Instagram con le parole del noto Alessandro Rosica – Investigatore Social:

