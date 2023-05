Damiano David ha postato sui social una foto in cui lo si vede con un tatuaggio sopra le labbra e molti utenti hanno creduto che fosse vera.

Da quando ha deciso di rasare i suoi capelli, Damiano David è stato bersagliato dalle critiche dei fan dei social e in queste ore è tornato al centro del clamore generale per un’immagine postata dal suo fanclub e dove lo si vede sfoggiare un enorme tatuaggio sopra le labbra. La foto è il risultato di un fotomontaggio ma molti, tra i suoi fan, non se ne sono resi conto e l’hanno commentata scrivendo:

“Ditemi che non è un tatuaggio vero! Vi prego!”, e ancora: “Tra capelli rasati e tatuaggi ti sei rovinato, eri meglio prima”, oppure: “Che tracollo ragazzo mio”.

Damiano David

Damiano David: il tatuaggio sopra la bocca

Damiano David, il cantante dei Maneskin, è stato bersagliato da una vera e propria bufera sui social per una foto realizzata dai suoi fan e che lui stesso ha condiviso sui social. L’immagine sarebbe in realtà il risultato di un fotomontaggio, e in tanti sui social hanno precisato la questione nel tentativo di interrompere le polemiche sorte contro il cantante.

Di recente Damiano ha anche deciso di dare un taglio drastico alla sua folta chioma e la questione non ha mancato di sollevare una bufera in rete, dove in tanti hanno affermato di preferirlo con il look di prima. Al momento Damiano non ha replicato alle critiche e ha dato prova di essere completamente indifferente ai giudizi dei leoni da tastiera.

