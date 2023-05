Nel corso di Uomini e Donne trono over, un Cavaliere ha fatto arrabbiare la padrona di casa Maria De Filippi. Cosa è successo.

Dopo lo stop di lunedì, Uomini e Donne è tornato come ogni pomeriggio a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5. Nel corso del trono over non sono mancati momenti di tensione come quello che ha visto protagonista Riccardo Guarnieri bacchettato dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maria stronca il Cavaliere

La vicenda a Uomini e Donne parte dalla conoscenza, interrotta, tra Riccardo e la Dama Giusy. I due si stavano, appunto, conoscendo e sono usciti una sera. Dopo una notte passata insieme, però, le cose non sono andate avanti e la polemica è stata inevitabile con alcuni atteggiamenti dell’uomo che non sono piaciuti alla dama.

“Passa lei, era carina, e mi dice ‘Guarda che bel bocconcino'”, ha raccontato la signora Giusy spiegando il commento dell’uomo per una cameriera. Poi ancora: “Sei un uomo mediocre. Abbiamo dormito insieme, abbiamo avuto un rapporto intimo. Facciamo colazione insieme, a colazione ripesca i discorsi della sera prima che per lui sono state scenate, quelle del caffè. Riprende questi discorsi dicendo che le scenate non gli sono piaciute, si è innervosito e dopo è sparito”.

A seguito di questo racconto, Riccardo ha provato a spiegare le sue ragioni ma Maria ha bloccato tutto dicendogli senza mezze misure: “Tieni a freno questi istinti animaleschi. Non c’è bisogno di una notte per capire se puoi avere una storia o no con lei.

Le parole di Maria, chiaramente, hanno scatenato diverse reazioni sui social. Molti telespettatori si sono riversati su Twitter per “applaudire” la Queen di Mediaset. Di seguito alcuni post:

