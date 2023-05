In vista della finale di Amici, i ragazzi hanno rivisto il proprio percorso nella scuola e hanno fatto un bilancio “dell’anno” che è stato.

Daytime ricco di emozioni quello odierno di Amici di Maria De Filippi dove il protagonista principale è stato Mattia che ha rivisto il suo “best of” fino al raggiungimento della maglia per la finale del prossimo 14 maggio. Per il ballerino tantissimi ricordi dato che per lui il percorso era iniziato già dalla precedente edizione quando, però, si era infortunato e aveva dovuto abbandonare.

Amici, il racconto di Mattia

Come detto, i ragazzi finalisti di Amici stanno rivivendo i momenti principali della loro esperienza nella scuola, dall’ingresso all’ottenimento della maglia per il Serale. Nel daytime odierno è toccato a Mattia rivivere il suo percorso.

Dopo aver visto il video a lui dedicato, il ballerino ha parlato con i compagni: “Wow, che bello. Ricordo tutto, come se fosse ieri. Il certificato medico è stato per me un trauma che piano piano sono riuscito a togliermi dalla testa”, ha ammesso il danzatore facendo riferimento alla sua uscita nella precedente edizione del talent show.

“Se penso a tutto quello e dove sono ora. Devastante. Non me lo sarei mai aspettato. Lo dico per l’ennesima volta. Oltre al meritarselo e il non meritarselo. I sacrifici… Sono un ragazzo tanto fortunato. Lo dirò all’infinito. Grazie mille per questo, è stato bellissimo. Mi è piaciuta la fine, quando si è stoppato il video e si sentiva solo il pubblico. Quello è bello davvero. La parte più bella del video”.

