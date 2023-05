Sfogo social di Simone Rugiati che farebbe pensare ad una rottura con Claudia Motta per colpa di un terzo incomodo…

Storia finita o per lo meno in crisi per Simone Rugiati e Claudia Motta. Lo chef e la ragazza, fresca di abbandono dall’Isola dei Famosi, erano usciti allo scoperto di recente ma pare che le cose siano già finite. Tutta colpa di un noto attore che si sarebbe messo in mezzo e che avrebbe provocato anche la reazione del diretti interessati sui social…

Storia finita tra Simone Rugiati e Claudia Motta?

Simone Rugiati

I primi rumors di malumori o possibili tali tra la coppia erano scattati quando la Motta aveva scritto nelle sue stories su Instagram: “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi…mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”. Parole, quella della ex naufraga, che potevano appunto sembrare una allusione alla crisi con Rugiati.

Ora, è stato anche lo stesso chef a far capire che qualcosa non vada bene e che, probabilmente, dietro alla crisi ci sia un terzo personaggio. Inquadrando delle mosche, Rugiati ha scritto sempre su Instagram: “Questo sei tu, Giorgio”.

Ma chi sarebbe tale Giorgio? La risposta potrebbe essere giunta da The Pipol Gossip che sulla situazione dei due ragazzi ha scritto: “Tra Simone Rugiati e Claudia Motta, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, c’è stato un addio riconducibile a un terzo incomodo? Solo alcune settimane fa Rugiati aveva deciso di uscire allo scoperto insieme alla fidanzata Claudia, manifestando tutto il suo sostegno alla compagna in vista dell’avventura nel reality show che in passato l’aveva visto come indiscusso protagonista. Un’occasione perfetta per la coppia per confermare i gossip circa la loro relazione e non solo, dato che a quanto pare la splendida favola tra i due sarebbe già finita”.

E ancora: “La crisi si sarebbe innescata da poco e, a quanto pare, sarebbe tutta da ricondurre ad un terzo incomodo che si è insinuato tra la coppia: un certo Giorgio, attore conosciuto e fidanzatissimo. Chi sarà? Saranno veri questi rumors fatti intendere anche dallo stesso Rugiati con le sue frecciatine via social?”.

Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti a tal proposito.

Di seguito anche il post Instagram di The Pipol Gossip sulla presunta rottura dei due:

