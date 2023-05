Momento molto emozionante per Chiara Ferragni che sui social si è mostrata in versione damigella per le prove abito.

Toccherà a Chiara Ferragni e alla sorella Valentina fare da damigelle d’onore al matrimonio dell’altra bionda della famiglia, Francesca che si sposerà il prossimo settembre. La moglie di Fedez ha mostrato con grande orgoglio sui social le prove d’abito per il lieto evento.

Chiara Ferragni in versione damigella

Chiara Ferragni

In queste ore le sorelle Ferragni si sono recate all’atelier per la prova dell’abito che indosseranno per il matrimonio di Francesca. Affianco alla sposa saranno proprio Chiara e Valentina le persone a lei più vicine dato che saranno le sue damigelle d’onore.

Ecco perché sui social le donne si sono mostrate super felici alle prese con le prove dei vestiti. “Oggi prova dell’abito da damigella per il matrimonio di Francesca. Io e Chiara saremo le damigelle e oggi ci siamo viste tutte e tre assieme con i nostri rispettivi abiti. Che emozione”, ha scritto Valentina.

Stesso messaggio da parte della sorella maggiore che nelle stories ha detto: “Super emozionata perché provo il mio abito per la prima volta per il matrimonio di settembre. Lo farò insieme a tutte le altre damigelle. Non vedo l’ora perché sarà un momento molto emozionante”.

Come detto, poi è stato il momento della foto di rito tutte insieme. Le tre bellissime donne hanno subito ricevuto moltissimi commenti d’affetto. Adesso non resta che attendere ancora qualche tempo per sapere qualche dettaglio in più con le foto dei vestiti e non solo…

Di seguito anche un post Instagram con le tre sorelle raggianti in vista del grande evento:

