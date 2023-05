Una bella notizia per Robert De Niro. Il famosissimo attore è diventato padre per la settima volta a 79 anni.

Padre per la settima volta e a 79 anni. Robert De Niro festeggia e dà l’annuncio della nuova paternità lasciando tutti a bocca aperta. La notizia è arrivata nel corso di un’intervista in cui l’attore si è sbilanciato dando lo scoop ma senza molti dettagli.

Robert De Niro padre per la settima volta

Robert De Niro

De Niro è diventato padre per la settima volta a 79 anni. È stato l’attore a dichiararlo ufficialmente nel corso di un’intervista rilasciata al giornalista di ET Canada che gli chiedeva come fosse essere padre di sei figli.

Proprio per rispondere a quella domanda, l’attore ha colto tutti alla sprovvista spiegando: “In realtà ne ho sette. Sono appena diventato padre di un bambino”.

Il divo di Hollywood non ha dato ulteriori dettagli in merito a tale situazione, né ha fatto sapere chi sia la madre del piccolo. Dalle ultime indiscrezioni pare che la donna con cui l’attore ha avuto il bebè possa essere la campionessa di Tai Chi, Tiffany Chen. I due non sono mai usciti ufficialmente allo scoperto ma qualche tempo fa erano stati pizzicati insieme in un ristorante di Santa Monica. In quell’occasione, la donna sfoggiava un pancione.

Ecco perché gli indizi portano ad ipotizzare che i due siano diventati effettivamente genitori. Ovviamente ancora ignoto il nome del settimo figlio che sarebbe quindi nato proprio di recente. Ad ogni modo pare che la notizia della nuova paternità dell’uomo sia stata anche confermata dal suo addetto stampa ufficiale.

Di seguito anche un post Instagram di Chi che riporta la notizia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG