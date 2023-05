Dopo le parole del cantante arrivano quelle della donna. Marianna Morandi ha parlato della separazione da Antonacci.

Nelle scorse ore Biagio Antonacci aveva rilasciato una bella intervista nella quale aveva parlato anche della separazione da Marianna Morandi, sua ex compagna e madre dei suoi due figli. Il cantautore aveva ammesso di provare un forte senso di colpa per come erano andate le cose. Ora, tocca alla figlia del noto Gianni rispondere e dire la sua.

Marianna Morandi e l’addio con Biagio Antonacci

Marianna Morandi

Intervenuta a ‘Oggi è un altro giorno’ con Serena Bortone nella puntata di martedì 9 maggio, la Morandi è stata “interrogata” dalla conduttrice proprio a proposito di quei passaggi dell’intervista di Antonacci riferiti alla famiglia da loro costruita e sul rapporto post addio.

“Se ho letto la sua intervista? Si, l’ho letto”, ha detto la donna. “Penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso”.

Il commento della donna, però, è molto positivo nonostante tutto nei confronti del cantautore e padre dei suoi figli: “Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo”.

Parlando dei figli, poi, la donna si è detta molto orgoglio della carriera fatta da Paolo e anche rammaricata per una situazione vissuta a 16 anni quando il ragazzo decise di lasciare la scuola per seguire il padre in tour e dedicarsi alla sua passione per la musica. Questa situazione aveva causato parecchie tensioni in famiglia.

Di seguito anche un post Twitter del programma con l’omaggio alla canzone di Tananai ‘Tango’, scritta da Paolo Antonacci.

“Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così” 🎤 #OggièUnAltroGiorno @JessicaMorlacc1 @antomezzancella pic.twitter.com/XU0z0MTJuR — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 9, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG