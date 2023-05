Biagio Antonacci si è raccontato a cuore aperto e per la prima volta ha svelato qualche retroscena sul suo addio a Marianna Morandi.

Biagio Antonacci ha vissuto un’importante storia d’amore con Marianna Morandi (figlia di Gianni Morandi) e con lei ha avuto due figli. Per la prima volta il cantante al Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena sul loro addio all’ex compagna e ha affermato: “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.

Biagio Antonacci: l’addio a Marianna Morandi

Oggi Biagio Antonacci è legato a Paola Cardinale, con cui nel 2021 ha avuto il suo terzo figlio, Carlo. Il cantante ha confessato al Corriere della Sera alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e sulla sua carriera e ha anche parlato per la prima volta del rapporto con i suoi colleghi Eros Ramazzotti e Laura Pausini, che lui considererebbe due dei suoi più grandi amici nel mondo musicale.

“(Laura Pausini) Non solo perché è la voce che ha cambiato come autore la mia carriera, mi ha aperto all’estero grazie a brani come Vivimi e Tra te e il mare. È l’unica donna amica tra gli artisti, con lei vado anche in vacanza, è una a cui piace divertirsi. Il mio amico maschio è Eros Ramazzotti. Siamo simili. È nato nel ‘63 come me, viene dai borghi di periferia come me. La vita poi ha coincidenze assurde. Lavoravo come geometra e l’ufficio era in corso di Porta Vittoria, Ramazzotti aveva l’avvocato lì, nello stesso palazzo, era già una star“.

