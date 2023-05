Alberto Angela ha annunciato che sarà presto in tv con un nuovo show e ha speso alcune belle parole su suo padre, Piero Angela.

Il celebre conduttore e divulgatore scientifico Piero Angela è scomparso il 13 agosto 2022 e suo figlio Alberto ha confessato per la prima volta a Che Tempo Che Fa che sarà presto al timone di un nuovo programma di divulgazione scientifica. Il figlio del celebre conduttore ha anche precisato che non si tratterà di un nuovo Superquark e ha spiegato:

“Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra.”

Alberto Angela: il nuovo programma

La prossima estate Alberto Angela tornerà in tv con un nuovo show di divulgazione scientifica e in tanti non vedono l’ora di conoscere i dettagli sul programma e sul suo nome. Il celebre conduttore, figlio di Piero Angela, ha precisato i motivi per cui non avrebbe preso le redini di Superquark, il celebre format realizzato da suo padre, scomparso la scorsa estate.

Alberto Angela non ha nascosto la sua enorme commozione quando è scomparso il genitore e ancora una volta l’ha ricordato con parole di enorme affetto e ammirazione durante la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa.

