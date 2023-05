L’isola dei Famosi ha assunto tinte misteriose dopo che i naufraghi hanno affermato di aver scorto un’entità luminosa nella notte.

L’ultima notte all’Isola dei Famosi è stata particolarmente movimentata per i naufraghi dell’Isola dei Famosi e qualcuno tra loro ha dichiarato di aver visto, nel cuore della notte, una sorta di entità luminosa aggirarsi tra gli alberi. Alessandro Cecchi Paone è intervenuto sulla questione affermando di non aver mai visto nulla del genere, mentre Christopher Leoni ha aggiunto:

“Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”.

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Isola dei Famosi: l’entità misteriosa

Alieni o spiriti all’Isola dei Famosi? Sui social si stanno avvicendando le più strane ipotesi a riguardo visto che, alcuni naufraghi del reality show, hanno affermato di aver visto qualcosa di luminoso aggirarsi tra i rami degli alberi nel cuore della notte. Sulla questione al momento non sono emersi ulteriori particolari e in tanti, tra i fan del programma, sono impazienti di saperne di più.

Alessandro Cecchi Paone, che ha fatto il misterioso avvistamento così come alcuni dei suoi compagni d’avventura, ha affermato: “Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola. Le storie del folclore su gnomi, fate e folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto, io una cosa così strana non l’avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole.”

Riproduzione riservata © 2023 - DG