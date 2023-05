A pochi giorni dalla nascita di sua figlia Vittoria Deganello ha svelato come starebbero oggi le cose tra lei e il padre della bambina.

Vittoria Deganello ha avuto la sua prima figlia, la piccola Ginevra, come madre single. In queste ore l’ex volto di UeD ha risposto via social ad alcune domande dei fan e ha svelato come starebbero le cose tra lei e il padre della bambina (il calciatore Alessandro Murgia).

“Come già vi dissi, vorrei non ascoltaste voci esterne che descrivono il tutto con grande superficialità. Ci sono degli avvocati di mezzo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione, sarò la prima a farvelo direttamente sapere. Grazie”, ha scritto nelle sue stories.

Vittoria Deganello

Vittoria Deganello: la verità sul rapporto con il padre di sua figlia

Vittoria Deganello si sta godendo il primo periodo da neomamma della piccola Ginevra e, sui social, ha svelato alcuni retroscena sulla nascita della piccola e sui rapporti con il padre, Alessandro Murgia, da cui lei si sarebbe separata non appena avrebbe scoperto di essere incinta. Al momento il calciatore non ha proferito parola sulla questione, mentre Vittoria ha fatto sapere che la vicenda sarebbe in mano agli avvocati e che per questo, al momento, non potrebbe parlarne apertamente. In tanti sono impazienti di saperne di più in merito alla vicenda e intanto, sui social, Vittoria continua a raccontare alcuni dettagli sulla sua vita da neomamma.

