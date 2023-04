Attraverso i social Vittoria Deganello ha annunciato la nascita della sua prima figlia, che ha scelto di avere come madre single.

Non senza difficoltà Vittoria Deganello ha vissuto e raccontato i 9 mesi della sua gravidanza e, nelle ultime ore, ha annunciato con commozione la nascita della sua prima figlia. L’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di avere la sua bambina da sola dopo che il padre della piccola avrebbe deciso di lasciarla e di non accettare la paternità. In tanti hanno espresso la loro solidarietà e il loro incoraggiamento a Vittoria durante questi mesi per lei particolarmente difficili.

Vittoria Deganello

Vittoria Deganello: è nata la figlia

La gravidanza di Vittoria Deganello si è ormai conclusa e l’influencer, più felice che mai, può finalmente tenere tra le sue braccia la sua bambina, Ginevra. Questo, infatti, il nome scelto per la piccola e comunicato in un tenero post Instagram. Nei mesi scorsi Vittoria non ha nascosto di aver vissuto con enorme difficoltà il periodo della dolce attesa perché il padre della piccola (che sarebbe il calciatore Alessandro Murgia) l’avrebbe lasciata non appena lei gli ha svelato di essere incinta.

In questi mesi il padre della bambina non ha mai rotto pubblicamente il silenzio via social mentre Vittoria si è sfogata più volte con i fan, affermando che i parenti di lui l’avessero spinta a scegliere di sottoporsi a un’interruzione di gravidanza.

Lo sfogo via social

Alcuni mesi fa, senza trattenere le sue lacrime di rabbia, Vittoria si era sfogata con i fan dei social affermando: “Non mi posso esporre anche se ve lo giuro lo farei per farvi rendere conto della situazione e di tutto quello che sto vivendo: una gravidanza totalmente da sola e non sto chiedendo niente a nessuno, mi sto concentrando solo su me stessa e sulla mia bambina, eppure dall’esterno ricevo sempre delle batoste che per forza di cosa mi buttano giù”. In tanti, via social, le avevano espresso il loro calore e la loro solidarietà per quanto accaduto.

La foto e le prime parole

Come detto, alla fine l’influencer è diventata mamma e sui social si è mostrata più felice che mai. “Ginevra 25/04/2023. Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te”. Sono state queste le parole della Deganello su Instagram nel post con l’annuncio dell’arrivo della piccola. Tantissimi i commenti arrivati subito sotto al contenuto della ragazza. Emoticon di cuori, tanto affetto e un grande auspicio per il futuro.

