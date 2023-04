Daytime molto particolare ad Amici con alcuni commenti che non sono passati inosservati. Il duro confronto in casetta.

Non solo guanti di sfida e competizione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell’ultimo daytime, infatti, non sono mancate frecciate (alle spalle) ma anche un duro confronto terminato tra le lacrime. Protagonisti Maddalena, Benedetta e Mattia con le due ragazze che hanno avuto parole pesanti sul ballerino.

Amici, le parole di Maddalena e Benedetta su Mattia e la reazione

Maria De Filippi

Nel corso del daytime di Amici di oggi, Maddalena e Benedetta hanno parlato, da sole nella loro stanza, di Mattia: “Sta peggiorando nei comportamenti. Mi sta sul c**o. Ma poi, lo fa per la televisione”, ha detto la ballerina ancora in gara al Serale.

Benedetta dal canto suo ha aggiunto: “Va in tilt e non ne azzecca una. Quando ti dice ‘Madda non te l’ho mai detto ma ti voglio bene’. Quella è una cosa televisiva. Le ragazzine impazziscono. Lui è molto fortunato perché è bello. Le ragazzine impazziscono. Lui non fa nulla per farsi piacere. Scappa dalle telecamere, nel daytime non fa casino e nulla. Lui è molto amato perché è bello. Lui è fortunatissimo. In una puntata è invisibile. Non parla, balla poco. Non è come pensi, è tono in tante cose”.

La redazione, dopo le parole delle due ragazze, ha mostra al ballerino quanto accaduto.

Mattia a quel punto ha reagito: “Mi dispiace più per le parole di Benedetta. Non me l’aspettavo, non lo so. Sono fortunato perché sono bello. Magari piaccio anche per quello che faccio. Io non ti ho mai dato della cog****a. Sentire certe cose mi fa effetto”.

Maddalena ha replicato: “Io ti ho sempre detto che mi dà fastidio il tuo rapporto con le telecamere. Io penso che tu ti contenga tanto. Mi dispiace che sia uscito così ‘dietro'”.

Il ragazzo ha spiegato: “Io sono introverso, non mi apro e non parlo molto. Quando faccio certe cose è perché sono così. Quando sono andato da Maddalena era senza telecamere e le ho detto ‘nonostante mi tratti di merda ti voglio bene e sono contento per la puntata che hai fatto”. “Io sono contento della mia ingenuità e del mio essere bambino. Questa è stata la conferma di quello che sei”.

Successivamente Benedetta si è scusata ma Maddalena no e non ha trovato un modo di fare pace con Mattia.

Di seguito i post Instagram della trasmissione con le parole della ragazze e poi il successivo confronto:

