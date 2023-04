Il ballerino professionista e giudice di Amici Giuseppe Giofrè ha raccontato un po’ della sua storia tra privato e lavoro.

Dopo aver vinto Amici nel 2012 è tornato “a casa” in veste di giudice. Parliamo di Giuseppe Giofrè che dopo l’esperienza nella scuola ha calcato i palchi più famosi del mondo prendendo parte nel corpo di ballo di icone pop mondiali come Britney Spears e Jennifer Lopez. A Vanity Fair, l’uomo si è raccontato a 360° tra lavoro, vita privata e il rapporto unico con Maria De Filippi.

Giuseppe Giofrè: il passato e il rapporto con Maria

Giuseppe Giofrè

Tra i primi passaggi dell’intervista a Giofrè, il particolare rapporto con Maria De Filippi. Per la Queen di Mediaset arrivano solo belle parole. “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”.

Ancora sulla De Filippi: “Non ha difetti, solo pregi. Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie”.

Sul lato personale, poi, il ballerino ha raccontato un po’ della sua vita: “(Da piccolo ndr) C’è stato anche del bullismo. Non l’ho mai raccontato, ma a volte non uscivo di casa perché avevo paura che mi picchiassero. Ma questa cosa non mi ha fermato”.

“Mi davano della femminuccia; un maschio che voleva ballare veniva visto come uno diverso. Li incrociavo per strada e mi mettevano paura. Vivevo in un paese, ai tempi, con una mentalità ristretta. Ma mi ha dato molta forza tutto ciò, mi ha reso ancora più determinato. Pensavo: ‘Vedrete un giorno, quando avrò successo, quando esaudirò il mio sogno… E voi, magari, resterete qui a fare quello che fate…'”. E’ così è stato…

Di seguito un recente post Instagram del ballerino insieme alla Queen di Mediaset:

