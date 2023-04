Sicuramente tra i personaggi più attesi de L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si racconta con gli altri naufraghi.

Inizia ad aprirsi con gli altri naufraghi Cristina Scuccia, ex suora, che è indubbiamente tra i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi più in vista. La donna dopo un inizio titubante ha confessato alcuni particolare della sua vita passata parlando soprattutto con Marco Mazzoli.

Cristina Scuccia: il primo fidanzato e quella domanda intima…

Cristina Scuccia

Tra i naufraghi che si sono maggiormente interessati alla storia e al percorso di Cristina Scuccia in queste ultime ore c’è stato, come detto, Marco Mazzoli. L’ex suora ha spiegato a proposito dei fidanzati avuti prima di prendere i voti: “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Ho avuto un adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non mi davano nulla”.

“Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. Diciamo che la mia passione più grande era il canto e io preferivo investire le mie ore così”.

Non è mancata anche una domanda “scomoda”. L’argomento? La sfera intima della donna: “Se sono ancora vergine? In realtà sono leone…”, le parole riprese da Fanpage.

Sul perché dell’Isola dei Famosi: “Mi è stato chiesto e mi sono detta ‘rinuncio o mi metto in discussione?’ e mi sono data una possibilità. Alla fine il mio sogno è fare musica”.

Di seguito un post Instagram della trasmissione con l’ex suora protagonista:

