Marco Mazzoli è l’ideatore della trasmissione Lo Zoo di 105 e senza dubbio è uno degli speaker italiani più famosi. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, dalla carriera nel mondo della radio alla vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Marco Mazzoli: la carriera

Nato a Milano il 20 Ottobre 1972 (sotto il segno della Bilancia) Marco Mazzoli è uno speaker radiofonico noto per aver creato la trasmissione Lo Zoo di 105.

È cresciuto a Los Angeles e ha debuttato come conduttore radiofonico nel 1987 in alcune emittenti della Lombardia. La sua collaborazione con Radio 105 è iniziata nel 1998 e per diverso tempo ha lavorato nella sede newyorkese dell’emittente radiofonica per poi dar vita – una volta rientrato in Italia, nel 1999 – alla sua famosa trasmissione, Lo Zoo di 105. Dal 1º maggio 2015 è editore e direttore dell’emittente radio di Miami Evolution 93.5 (diventata in seguito Revolution 93.5) su cui conduce la trasmissione Welcome to the zoo. Nel 2016 è uscito il film On Air – Storia di un successo (diretto da suo cugino, Davide Simon Mazzoli) dove Marco Mazzoli ha raccontato le tappe più importanti della sua carriera radiofonica.

Marco Mazzoli: la vita privata

Dal 2010 Marco Mazzoli è sposato con Stefania Pittaluga (Marketing Director di Revolution 93.5). La coppia vive tra l’Italia e Miami insieme a tre fidati amici a quattro zampe (due gatti e un cane di nome Zak).

Marco Mazzoli: le curiosità

– Ha un tatuaggio su un braccio.

– Suo padre ha lavorato come direttore artistico per la Walt Disney, per questo lui è cresciuto a Los Angeles.

– La conduttrice Rossella Brescia ha querelato lui e Gilberto Penza (lo speaker detto Gibba) per alcune delle loro affermazioni sul suo conto allo Zoo di 105. Mazzoli stesso ha svelato di aver ricevuto oltre 600 denunce nel corso di 21 anni di carriera “Sono circa 600 in 21 anni, anche se non tutte finiscono davanti al giudice. Per fortuna c’è la prescrizione“, ha dichiarato a RadioSperaker.it

– Ha scritto tre libri e la sceneggiatura di un film, The Theory. Su Instagram ama condividere con i fan alcuni retroscena del suo lavoro.

– Lui e Gigi D’Alessio sono buoni amici, anche se Marco Mazzoli ha ammesso di non apprezzare la sua musica.

– Nel 2015 ha ricevuto la cittadinanza statunitense.

