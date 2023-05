L’attuale naufrago dell’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha commentato la recente edizione del GF Vip e non solo. Le parole.

Sbarcato come concorrente dell’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli si sta rendendo protagonista di diverse situazione in Honduras. La proposta di matrimonio (ri)fatta alla moglie, il legame col collega Paolo Noise e anche qualche parere piuttosto acceso recentemente svelato a proposito… del GF Vip. Un suo commento al veleno non è certo passato inosservato.

Marco Mazzoli, commento al veleno sul GF Vip

Parlando delle dinamiche dell’Isola e rapportandole a quelle del recente reality della Casa più spiata d’Italia, Mazzoli ha detto: “C’è stato il bordello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”.

Poi anche una precisazione: “Ho visto le prime due stagioni (del GF). La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte”.

Quando l’argomento si sposta poi sulla sua attuale partecipazione all’Isola, lo speake spiega perché ha detto “sì” a diventare un naufrago: “Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò”.

