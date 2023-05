Nuova serie di commenti negativi verso Aurora Ramazzotti che ha pubblicato una foto mentre allatta dall’estetista.

Ormai ci avrà fatto il callo ma sembra incredibile come per Aurora Ramazzotti, ogni giorno, ci siano decine e decine di commenti da parte di haters. Ogni scusa è buona per attaccarla. In questo caso per via di uno scatto mentre allatta dall’estetista…

Aurora Ramazzotti, bufera social perché allatta dall’estetista

Aurora Ramazzotti

Come anticipato, un recente scatto condiviso da Aurora Ramazzotti ha scatenato l’ennesima polemica social nei suoi confronti. Sebbene lei stessa scherzi e ironizzi per la foto che la vede dall’estetista mentre allatta con tanto di didascalia “Multitasking is the key”, gli haters proprio non hanno digerito la foto.

Alcuni utenti hanno avuto da ridire sul fatto che la giovane showgirl si sia voluta dedicare a se stessa portandosi dietro il bimbo.

“Io quando nacque mio figlio, a pochissimi mesi non riuscivo nemmeno a vestirmi o farmi una doccia in casa in pigiama… Nel senso che mi sembrava tutto così diverso. Tante priorità cambiate e l’ultimo dei miei pensieri era fare addirittura una pedicure…”.

Anche altri si sono palesati con le stesse motivazioni o anche per il semplice gusto di dare fastidio. Per fortuna in tantissimi hanno scelto la via opposta complimentandosi con Aurora per essere in grado di fare tutto, per sé, col suo bambino.

Di seguito anche il post Instagram della neo mamma che ha generato tanta discussione. Per fortuna, come detto, sono presenti anche moltissimi commenti di persone che si complimentano con lei per la forza e la voglia di fare tutto, anche col suo piccolo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG