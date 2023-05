Alcune settimana fa, Iva Zanicchi aveva raccontato di aver subito una caduta e di essere bloccata a letto. Ora un nuovo messaggio…

Come sta Iva Zanicchi? Sono passati diversi giorni da un filmato condiviso sui social da parte della cantante che aveva raccontato di essere caduta dalle scale e di essere bloccata a letto. In tantissimi, tra i suoi fan, si sono chiesti come stia e come se la stia passando. Evidentemente gli stessi utenti glielo hanno domandato privatamente tanto da “obbligarla” a farsi sentire.

Iva Zanicchi preoccupa dopo caduta dalle scale: come sta

Iva Zanicchi

“Cari amici buongiorno. È un’immagine un po’ insolita… non vorrei spaventarvi. Sono tornata da Roma domenica sera finito Il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale”. Erano state queste le parole della Zanicchi nel suo video del 25 aprile. “Una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare in ospedale ma io ho preferito rimanere a casa. Mi hanno messo immobile a letto per tre, quattro giorni. Mi hanno fatto le lastre: se non c’è niente di grave sospettano qualche piccola microfrattura […]”, aveva aggiunto poi la donna.

Adesso, nelle ultime ore, ecco un piccolo aggiornamento che lascia, comunque, tutti col fiato sospeso: “Grazie infinite per l’affetto, la vicinanza, e l’amore che non ho mai sentito come in questa occasione. Prestissimo farò un video e vi racconterò questa mia piccola odissea (che tanto piccola non è stata). Un bacio a tutti”.

Insomma, sebbene la buona Iva si sia fatta sentire, qualche preoccupazione ancora resta per lei. Speriamo che presto possa farsi vedere di nuovo pimpante e danzerina come aveva fatto a Ballando con le Stelle pochi mesi fa.

Di seguito anche il post Instagram della cantante pubblicato negli ultimi giorni di aprile quando aveva comunicato di essere caduta:

