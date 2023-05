A sorpresa potrebbe esserci all’Isola dei Famosi una proposta di matrimonio. I naufraghi sarebbero all’oscuro di tutto.

Sorprese all’Isola dei Famosi. Pare proprio che nella puntata di lunedì 8 maggio possa arrivare una proposta di matrimonio. Chi saranno i protagonisti? Marco Mazzoli e la sua dolce metù che dovrebbe approdare in Honduras insieme alla moglie di Paolo Noise.

Isola dei Famosi, in arrivo una proposta di matrimonio

Dalle anticipazioni che filtrano sul web, come sottolineato anche da Il Messaggero, pare che all’Isola dei Famosi sia in arrivo una sorpresona per Mazzoli e, poi, anche per Noise.

Sarebbero pronte ad approdare in Honduras le rispettive mogli. In particolare quella di Mazzoli, Stefania Pittaluga arriverà per accertarsi che il marito confermi la sua promessa di un matrimonio “come si deve” davanti a milioni di italiani.

Infatti, nella precedente puntata, la voce dello Zoo di 105 aveva raccontato: “Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti”.

Parole che, a quanto pare, la donna è pronta a farsi ripetere dal vivo davanti al tantissimi telespettatori.

Successivamente, arriverà anche Stefania Caroli, moglie di Noise, che verificherà di persona che suo marito stia bene dopo il malore dei giorni scorsi.

Di seguito anche un post Instagram del programma che riguarda proprio Mazzoli e Noise:

