Nel corso del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato insieme ad Emma Marrone un particolare litigio che hanno avuto.

Una nuova puntata del podcast di Fedez, ‘Muschio Selvaggio’ è stata pubblicata e, come spesso accade, tanti retroscena sono stati svelati. Ospite del rapper è stata Emma Marrone con cui, evidentemente, in passato c’era stata della “tensione”…

Fedez e Emma, il retroscena sul litigio

Durante la puntata del podcast, il primo a parlare in vista dell’intervista è stato proprio Fedez che ha raccontato riferendosi ad Emma: “Io e te ci conosciamo da tanti anni. Era il 2012, eravamo a Torino agli MTV Awards. Presentava Mengoni. C’erano un sacco di rapper e io e te abbiamo litigato. Ti ricordi?”.

Dal canto suo la donna ha risposto: “Sì, me lo ricordo benissimo e ricordo anche il motivo per cui abbiamo litigato. Non lo tiro fuori perché sono una signora…”.

Peccato che poco dopo sia stato proprio Federico a svelare il retroscena sul litigio che, per sua stessa ammissione, è stato risolto poco dopo: “No dai diciamolo che è divertente. Siamo andati all’Università di Torino alle 8 del mattino e dovevamo parlare di Twitter, dei social in generale. Io ero giovane, ero tutto politico, dicevo che bisognava cambiare il mondo e che con Twitter si poteva”.

E ancora: “Emma invece raccontava di come usava lei Twitter. Mi ricordo che raccontavi di come facevi le polpette. E io dissi: ‘se dovevamo parlare delle polpette me ne stavo a casa’”.

Ma alla fine: “Ero molto antipatico. Però poi abbiamo fatto la pace. Poi ci siamo incontrati al tuo concerto al Foro Italico, mi ricordo che ho rovesciato per sbaglio la mia birra sul tuo cane”.

Di seguito anche il post Twitter di Emma che ha condiviso l’intera puntata del podcast col rapper:

La puntata di Muschio Selvaggio con @Fedez — Emma Marrone 🌎 (@MarroneEmma) May 8, 2023

