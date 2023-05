Nuova bufera su Aurora Ramazzotti per una frase detta che è stata fraintesa. Lei risponde alle critiche a modo suo…

Una frase “di troppo” e per giunta mal interpretata dagli utenti social ha generato per Aurora Ramazzotti una serie di critiche durate più di un giorno e che adesso la stessa giovane showgirl ha voluto mettere a tacere. Tutta colpa di quella parola “ora d’aria” che aveva fatto intendere ad alcuni che la neo mamma si era presa una pausa dal bimbo nato da poco. Niente di più lontano dalla realtà…

Aurora Ramazzotti risponde alle critiche

Aurora Ramazzotti

“Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ‘ora d’aria’ e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e sono andata a farmi i fatti miei in giro”, ha scritto la Ramazzotti nelle storie, riferendosi al suo post in cui parla di “ora d’aria” mentre si mostra in un momento di relax con tanto di spremuta.

“Sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro non se la sono mai presa sta benedetta ora d’aria e ora stanno tutti litigando e rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi)”.

“La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa, ma Cesare era proprio di fianco a me quindi stanno litigando per niente”, ha aggiunto.

Successivamente, Aurora ha condiviso una riflessione sulla maternità: “Un giorno magari parleremo del fatto che, se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale”, ha detto chiudendo, di fatto, la fase della risposte alle polemiche.

Di seguito anche un recente post Instagram della neo mamma:

Riproduzione riservata © 2023 - DG