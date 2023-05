Finale anticipato per Uomini e Donne? Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, svela tutto.

Pausa di un giorno per Uomini e Donne che ha lasciato spazio in queste ore ad Amici, uno speciale in vista della finale del 14 maggio. Ma è il dating show di Maria De Filippi a tenere banco in questi giorni e, soprattutto, il presunto finale anticipato rispetto alle attese. Raffaella Mennoia, braccio destro della Queen di Mediaset e autrice del programma, ha spiegato quando davvero ci sarà lo stop definitivo in questa stagione della trasmissione.

Quando finisce Uomini e Donne? Parla Raffaella Mennoia

Maria De Filippi

Nelle ultime giornate diverse indiscrezioni hanno parlato di un finale anticipato di Uomini e Donne previsto per metà maggio. Uno stop che, da queste news, arriverebbe quindi circa due settimane prima rispetto al solito.

In un post della trasmissione, però, commentando in risposta ad un utente e telespettarore, Raffaella Mennoia ha, di fatto, smentito tutto e fatto chiarezza.

A chi parlava della fine di UeD per metà maggio, la donna ha replicato: “No, l’edizione chiude alla fine del mese”. Insomma, sarebbero infondate le voci secondo cui il programma chiuderebbe i battenti a metà mese, il 15 maggio (se non prima).

Ad ogni modo c’è grande attesa per le scelte dei tronisti ancora impegnati nel programma. Luca Daffrè e Nicole Santinelli sono, infatti, alle prese con le ultime uscite e prenderanno molto presto la loro decisione finale.

Di seguito un post Instagram con alcune indicazione sulla pausa recente del programma e il ritorno in onda martedì:

